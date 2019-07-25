Сенатор Климов о задержании российского танкера: "Явная провокация"

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-25T16:25:21+03:00

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Сенатор Андрей Климов назвал провокацией задержание российского танкера NEYMA ("Нейма") украинскими силовиками. Такую позицию член Совета Федерации озвучил в комментарии "Комсомольской правде".

"Захват гражданского судна – явная провокация, направленная, прежде всего, против украинского народа в конечном счете", - сказал сенатор.

По его мнению, таким способом бывший президент Украины Петр Порошенко "сводит счеты" с действующим главой государства Владимиром Зеленским.

"Отводит от себя удар в том смысле, что его же упрекают, Порошенко, и справедливо, - в отдаче преступного приказа в свое время на проход военнослужащих украинских на боевых судах, боевых кораблях через Керченский пролив. Такая задачка решается путем этой провокации. Но, повторяю, ничего хорошего для Украины, для украинского народа в этой провокации нет", - заявил Климов.

Сайт kp.ru писал, что российский танкер задержали в четверг, 25 июля. В Киеве уверяют, что именно "Нейма" в ноябре 2018 года заблокировала путь трем украинским кораблям, устроившим провокацию в Керченском проливе.

Всех членов экипажа российского судна уже допросили. Ожидается, что в скором времени они будут отпущены домой. Сам танкер проходит по делу как вещественное доказательство.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU