Москалькова и Денисова обсудили задержание СБУ российского танкера
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила по телефону со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой задержание Службой безопасности незалежной российского танкера NEYMA и просила выяснить обстоятельства инцидента. Об этом сообщает в сообщении пресс-службы российского омбудсмена.
«В ходе беседы Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане РФ, сколько их, оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте омбудсмена.
Как сообщается, украинский омбудсмен обещала в ближайшее время выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна, коллеги договорились продолжить диалог.
Напомним, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер. Арест произошел в порту Измаил под предлогом того, что судно якобы заблокировало путь трем украинским кораблям, которые устроили провокацию в Керченском проливе.
СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".
ИСТОЧНИК KP.RU
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