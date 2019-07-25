2019-07-25T16:40:20+03:00
Политика

Москалькова и Денисова обсудили задержание СБУ российского танкера

Российский омбудсмен попросила свою коллегу выяснить обстоятельства инцидента в порту Измаила [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Татьяна МоскальковаТатьяна МоскальковаФото: Анастасия ОСИПОВА
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила по телефону со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой задержание Службой безопасности незалежной российского танкера NEYMA и просила выяснить обстоятельства инцидента. Об этом сообщает в сообщении пресс-службы российского омбудсмена.

«В ходе беседы Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане РФ, сколько их, оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте омбудсмена.

Как сообщается, украинский омбудсмен обещала в ближайшее время выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна, коллеги договорились продолжить диалог.

Напомним, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер. Арест произошел в порту Измаил под предлогом того, что судно якобы заблокировало путь трем украинским кораблям, которые устроили провокацию в Керченском проливе.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU

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