2019-07-25T16:51:14+03:00
Политика

Косачев назвал два варианта развития событий с задержанием танкера NEYMA

Согласно одному из них, президент Украины Владимир Зеленский мог не знать о готовящейся провокации
Юрий ОРЕШОВЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Судно якобы принимало участие в задержании украинских военных кораблей в Керченском проливеСудно якобы принимало участие в задержании украинских военных кораблей в Керченском проливеФото: REUTERS
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что ситуация с задержанием российского танкера NEYMA украинскими силовиками может иметь два варианта развития.

"Одна (версия - прим. ред.) в том, что Служба безопасности Украины действовала с санкции президента, что это осознанная, согласованная операция. И тогда она абсолютно неприемлема, она вразрез нынешним этапам и возможным поворотам в российско-украинских отношениях, на что определенный шанс до сих пор сохранялся, но тем самым он совершенно точно будет закрыт", - сказал сенатор в комментарии "Комсомольской правде".

Вторая версия, по его мнению, заключается в том, что военные следовали приказу экс-президента Украины Петра Порошенко, и действующий глава государства Владимир Зеленский ничего не знал.

"[Это было сделано] с тем, чтобы поставить его (Зеленского - прим.ред.) перед фактом и вынудить действовать по собственному сценарию, не допустить какого бы то ни было развития российско-украинских отношений от той нулевой точки, в которую их загнал президент Порошенко. И это не менее плохо, потому что это означает, что украинские силовики могут действовать в таких серьезных ситуациях без ведома президента и его провоцировать", - подчеркнул Косачев.

По его словам, оба сценария "в равной степени крайне прискорбны для Украины" и опасны для будущего развития отношений между нашими странами.

"Единственное, на что я надеюсь, это на тот сценарий, когда президент Зеленский сейчас дистанцируется от действий силовиков и отдаст указание немедленно освободить российский танкер. Вот если это произойдет, этот инцидент может быть исчерпан. Если этого не произойдет, то он будет развиваться по нарастающей", - заявил член Совфеда.

При этом он добавил, что российская реакция себя ждать не заставит, и тогда "мы войдем в замкнутый круг взаимных претензий".

Сайт kp.ru писал, что ранее в четверг, 25 июля, силовики задержали танкер NEYMA, который якобы заблокировал путь украинских кораблей в Керченском проливе во время провокации в ноябре 2018 года. Судно доставлено в порт и теперь считается вещественным доказательством по делу.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU

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