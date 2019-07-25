Прогнозы погоды станут вдвое точнее благодаря новому зонду

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-25T16:52:20+03:00

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Прогнозы погоды станут точнее. Это произойдет благодаря тому, что в распоряжении Росгидромета появятся новые современные зонды, которые позволят вдвое повысить точность прогнозов погоды.

В Росгидромете подтвердили, что поставка зондов уже началась. Десять таких станций работают, еще девять установят до конца 2020 года.

Пока же российские ученые приводят статистику: сегодня синоптики могут с точность 97% прогнозировать погоду на завтра, 80% прогнозов подтверждается в течении трех дней, а долгосрочные на две недели оправдываются только в 60% случаев.

Поставлять новое оборудование будет компания «Ростех», сумма контракта почти 138 млн рублей.

Сегодня допустимая погрешность радиозондов составляет от 1,2 до 2,5 градусов, у нового оборудования этот показатель всего 0,6. Планируется, что зонды появятся на станциях по всей стране, пишет газета «Известия».

Ранее в Гидрометцентре составили прогноз погоды на июль. Синоптики заверили, что все в рамках климатической нормы, количество осадков не превысит средние показатели. Многие уверены, что на самом деле ситуация отличается от прогнозируемой.

ИСТОЧНИК KP.RU