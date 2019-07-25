2019-07-25T16:59:07+03:00
Политика

Суд оставил под стражей бойцы спецназа ФСБ, обвиняемого в хищении 136 млн рублей

Московский окружной военный суд не удовлетворил ходатайство защиты
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд оставил под стражей бойцы спецназа ФСБ, обвиняемого в хищении 136 млн. рублейСуд оставил под стражей бойцы спецназа ФСБ, обвиняемого в хищении 136 млн. рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 25 июля, Московский окружной военный суд (МОВС) не удовлетворил ходатайство защиты и признал законным арест до 11 августа бойца спецподразделения «Альфа» Романа Оболенского, обвиняемого в разбойном нападении и похищении не менее 136 миллионов рублей.

«Постановление Московского гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения», - передает ТАСС слова судьи МОВС, зачитавшей апелляционное постановление.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru , в начале июля 2019 года по подозрению об осуществлении разбойного нападения было задержано пять сотрудников Федеральной службы безопасности России, двоих поместили под домашний арест. Среди фигурантов дела оказались бойцы спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и оперативники Управления «К» ФСБ РФ. Всем им грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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