Разворот камер в Москве и области позволит штрафовать мотоциклистов

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-25T17:02:23+03:00

Сделано это в связи с их крайне рискованным положением в дорожном потоке

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На подмосковных дорогах грядет разворот камер. Чем это грозит неавтомобильному транспорту, в частности мотоциклам?

Номера на мотоциклах размещаются сзади, а значит не фиксируются обычными камерами, направленными против потока. Разворот камер позволит полноценно контролировать соблюдение ПДД мотоциклистами точно так же как и движение автомобилей. Будут фиксироваться нарушения скорости, проезд на красный свет, движение по выделенной полосе для общественного транспорта и движение по обочине.

Сделано это чтобы защитить самих мотоциклистов, сообщает сайт телеканала «Звезда». По статистике Минтранса они являются самой уязвимой группой участников дорожного движения. Несмотря на снижение общей дорожной смертности на почти 20%, количество ДТП с мотоциклами продолжает расти, только за апрель-май в области произошло 84 ДТП с серьезными травмами и 13 с летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU