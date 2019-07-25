2019-07-25T17:05:49+03:00
Политика

Новый премьер Британии хочет увеличить оборонные расходы

Средства пойдут, в первую очередь, на строительство новых кораблей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Новый премьер-министр Великобритании Борис ДжонсонНовый премьер-министр Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал идею увеличения оборонных расходов страны, озвученную депутатом-консерватором Джулианом Льюисом. Об этом глава правительства заявил в четверг, 25 июля, выступая перед членами Палаты общин парламента.

По мнению политика, начать стоит с вложения средств в производство новых военных кораблей.

"Это не только способ создать в нашей стране рабочие места для высококвалифицированных специалистов, но и прекрасная статья британского экспорта в другие страны мира", - сказал Джонсон

Такая фраза прозвучала после того, как Льюис указал на низкий количественный состав Военно-морских сил Соединенного Королевства. По словам депутата, нехватка кораблей стала особенно заметна после задержания британского танкера в Ормузском проливе, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что судно Stena lmpero было отбуксировано к берегам Ирана 19 июля. В Тегеране корабль обвинили в нарушении международных правил. На борту танкера все еще находятся 23 человек, включая трех россиян.

Арест британского нефтяного танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин предложил обеспечить полицейских новым жильем
Матвиенко: Закон об электронной почте не будет принят автоматически
Курс евро впервые за год опустился до 70 рублей
Разворот камер в Москве и области позволит штрафовать мотоциклистов
Суд оставил под стражей бойцы спецназа ФСБ, обвиняемого в хищении 136 млн рублей
Прогнозы погоды станут вдвое точнее благодаря новому зонду
Косачев назвал два варианта развития событий с задержанием танкера NEYMA
Москалькова и Денисова обсудили задержание СБУ российского танкера
Археологи обнаружили во Франции гигантскую кость
Компании назвали регионы с самым большим чеком за смартфон
Допрос Порошенко начался в Госбюро расследований Украины
Сенатор Климов о задержании российского танкера: "Явная провокация"
По следам HBO: в сети появился трейлер русской версии «Чернобыля»
Путин отменил часть санкций в отношении Турции
Замглавы Службы внешней разведки Украины стала женщина