Новый премьер Британии хочет увеличить оборонные расходы

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-25T17:05:49+03:00

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Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал идею увеличения оборонных расходов страны, озвученную депутатом-консерватором Джулианом Льюисом. Об этом глава правительства заявил в четверг, 25 июля, выступая перед членами Палаты общин парламента.

По мнению политика, начать стоит с вложения средств в производство новых военных кораблей.

"Это не только способ создать в нашей стране рабочие места для высококвалифицированных специалистов, но и прекрасная статья британского экспорта в другие страны мира", - сказал Джонсон

Такая фраза прозвучала после того, как Льюис указал на низкий количественный состав Военно-морских сил Соединенного Королевства. По словам депутата, нехватка кораблей стала особенно заметна после задержания британского танкера в Ормузском проливе, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что судно Stena lmpero было отбуксировано к берегам Ирана 19 июля. В Тегеране корабль обвинили в нарушении международных правил. На борту танкера все еще находятся 23 человек, включая трех россиян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721398" frameborder="0"></iframe> Арест британского нефтяного танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU