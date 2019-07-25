2019-07-25T17:12:23+03:00
Экономика

Курс евро впервые за год опустился до 70 рублей

Стоимость доллара составила 62,99 рубля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 годаКурс евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 годаФото: REUTERS
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Московская биржа определила курс доллара и евро на четверг, 25 июля. По её данным, европейская валюта ослабилась по отношению к рублю. Курс евро снизился на 0,76% и составил 69,96 рубля. Примечательно, что курс европейской валюты опустился ниже 70 рублей впервые с 12 марта 2018 года.

Курс доллара, в свою очередь, также снизился, но, в отличие от евро, незначительно. Американская валюта потеряла в цене 27,75 копейки и достигла отметки в 62,99 рубля.

Напомним, в среднем в этом году курс евро варьируется от 70 до 76 рублей. Стоимость доллара же не превышает 63-66 рублей. Причем, ранее в Минэкономразвития заявили, что доллар в ближайшие пару лет дорожать точно не будет. Его средняя стоимость в этом году составит 65.1 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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