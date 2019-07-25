2019-07-25T17:24:20+03:00
Общество

Володин предложил обеспечить полицейских новым жильем

Вопрос будет рассмотрен на осенней сессии Госдумы
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСССпикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Участковых инспекторов полиции необходимо обеспечить служебным жильем в новых микрорайонах. С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Есть вопрос, который касается комфорта и безопасности граждан. Речь идет об обеспечении служебным жильем участковых инспекторов полиции в новых микрорайонах. Это серьезно влияет на качество работы, а в итоге — на обеспечение спокойствия наших граждан. Нам необходимо найти решение этого вопроса», — пояснил смысл инициативы Володин.

Он предложил заняться данной проблемой в приоритетном порядке в осеннюю сессию, чтобы при поддержке президента, правительства и одобрении Совета Федерации принять такой закон в кратчайшие сроки, сообщает ФАН.

Это не единственное изменение, касающееся работы сотрудников МВД. Днем ранее, 24 июля, Госдума приняла закон о продлении максимального срока службы и предоставлении ряда льгот сотрудникам органов. Закон вступит в силу с 1 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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