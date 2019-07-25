2019-07-25T17:22:47+03:00
Общество

Матвиенко: Закон об электронной почте не будет принят автоматически

Спикер Совфеда РФ сообщила, что проект об идентификации пользователей e-mail пройдет общественные слушания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Спикер Совфеда РФ сообщила, что проект об идентификации пользователей e-mail пройдет общественные слушанияСпикер Совфеда РФ сообщила, что проект об идентификации пользователей e-mail пройдет общественные слушанияФото: REUTERS
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Законопроект о доступе к электронной почте только с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации не будет принят «автоматически», документ пройдёт общественное обсуждение. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Могу вас заверить, что как и любой другой закон, затрагивающий такую чувствительную сферу, этот закон не будет приниматься автоматически. Пока это законопроект, и он, безусловно, пройдет широкое общественное обсуждение», - сказала спикер, но при этом не стала говорить о личном отношении к предложенному документу.

Во вторник, 23 июля, сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором говорится о том, что пользоваться электронной почтой смогут только идентифицированные пользователи. По словам инициаторов, так власти смогут уменьшить количество ложных сообщений о террористических актах.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов усомнился в эффективности закона, особенно отметив технические сложности реализации такого проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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