Матвиенко: Закон об электронной почте не будет принят автоматически
Законопроект о доступе к электронной почте только с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации не будет принят «автоматически», документ пройдёт общественное обсуждение. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Могу вас заверить, что как и любой другой закон, затрагивающий такую чувствительную сферу, этот закон не будет приниматься автоматически. Пока это законопроект, и он, безусловно, пройдет широкое общественное обсуждение», - сказала спикер, но при этом не стала говорить о личном отношении к предложенному документу.
Во вторник, 23 июля, сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором говорится о том, что пользоваться электронной почтой смогут только идентифицированные пользователи. По словам инициаторов, так власти смогут уменьшить количество ложных сообщений о террористических актах.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов усомнился в эффективности закона, особенно отметив технические сложности реализации такого проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU