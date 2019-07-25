2019-07-25T17:59:24+03:00
Политика

Госдолг Украины превысил 80 млрд долларов

Только в июне задолженность увеличилась на 2,5%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5 %Государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5 %Фото: REUTERS
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Совокупный государственный долг Украины в июне увеличился на 2,5% (1,96 миллиарда долларов) по сравнению с майскими показателями и теперь составляет около 80,35 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы - около 70 млрд долларов относится к прямому государственному долгу, а остальные 10,3 млрд являются задолженностью, которую Украина гарантирует компаниям. Информация содержится на сайте ведомства.

"КП" писала, что еще в марте совокупный госдолг Украины составлял 78,78 млрд долларов. При этом в Киеве говорили о том, что на протяжении последних трех лет эта цифра якобы стабильно снижается и уже достигла "безопасной границы". В случае если Украина решит сразу погасить все займы, то на это уйдет примерно треть бюджета страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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