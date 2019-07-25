На автомобиль польского евродепутата напали в Брюсселе

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-25T18:20:46+03:00

Сама Беата Кемпа не пострадала, а вот ее водитель получил серьезные травмы

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Неизвестные напали на автомобиль депутата Европарламента, члена польской партии "Закон и справедливость" Беаты Кемпы и сильно избили ее водителя в Брюсселе.

По словам политика, все произошло, когда она выходила из гостиницы, чтобы отправиться на работу. Кемпа увидела, что трое "сильных мужчин арабской внешности" напали на приехавшего забрать ее водителя. Им, вероятно, не понравилось, как машина была припаркована.

"Ситуация выглядела крайне опасно", - сказала евродепутат в интервью Польскому телевидению.

Кемпе удалось вернуться обратно в отель и попросить о помощи. Водитель в результате получил серьезные травмы.

К слову, в Киеве в этот четверг, 25 июля, также было совершено нападение на автомобиль довольно влиятельного политика. Под ударом оказался сам экс-президент Украины Петр Порошенко. Сайт kp.ru писал, что группа мужчин попыталась прорваться к машине бывшего главы государства, но была оттеснена охранниками.

ИСТОЧНИК KP.RU