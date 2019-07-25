2019-07-25T18:56:34+03:00
Экономика

ЦБ РФ установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в магазинах в размере 0,4%

Регулятор сообщил, что внедрение Системы быстрых платежей позволит снизить издержки торговых точек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЦБ РФ установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в магазинах в размере 0,4%ЦБ РФ установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в магазинах в размере 0,4%Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Центробанк России установит комиссию за оплату товаров и услуг по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах в размере 0,4%.

Как сообщили в ЦБ, внедрение Системы быстрых платежей (СБП) позволит снизить издержки торговых точек при обеспечении безналичных платежей в два-три раза по сравнению с действующими комиссиями за эквайринг - прием карт.

Регулятор отмечает, что сейчас магазинам одежды и техники приходится платить за эквайринг от 1 до 2,5%, супермаркетам от 0,5 до 1,5%. Установленный диапазон ставки в СБП снизит данные показатели до 0,2 - 0,7% в зависимости от категории торговой точки.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, Систему быстрых платежей Центробанк запустил в конце февраля этого года. На данный момент к ней подключено порядка 15 крупных банков. Пока СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона. Но с сентября через нее же планируется запустить оплату в магазинах по QR-коду. Для граждан это будет интересно только в том случае, если новшество не окажется слишком дорогим

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ИСТОЧНИК KP.RU

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