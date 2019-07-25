Гастарбайтер обокрал сына депутата Госдумы на заправке в Москве

СЕГОДНЯ 19:05 2019-07-25T19:05:30+03:00

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В Москве обокрали заместителя председателя Московской областной Думы Кирилла Жигарева. На прошлой неделе, 15 июля, депутат зашел в туалет расположенной недалеко от Рублевки автозаправки, а вышел оттуда уже без фирменного кошелька Bottega. Через несколько дней в полицию поступило заявление о его пропаже.

Как сообщили "КП" источники в правоохранительных органах, общий материальный ущерб оценили в 36 тысяч рублей. Один только кошелек сына председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева стоит 30 тысяч рублей. Также в нем находились банковские карты, водительское удостоверение и небольшая денежная сумма.

Поймать вора удалось днем 24 июля на проспекте Вернадского. Им оказался проживающий в столице гастарбайтер. Мужчине предъявлены обвинения по статье "Кража".

Сайт kp.ru писал, что ранее жертвой воришек в Москве стал гендиректор российского представительства Chanel Жак Мари Даниэль Шенен. У него украли последнюю модель IPhone, стоимостью более 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU