2019-07-25T19:36:43+03:00
Звезды

Михаил Ширвиндт объяснил причины развода с супругой

Они решили расстаться с актрисой Татьяной Морозовой
Елена АКИМОВА
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Михаил Ширвиндт подтвердил, что разводится с супругойМихаил Ширвиндт подтвердил, что разводится с супругой
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Михаил Ширвиндт подтвердил, что расстается с супругой, актрисой Татьяной Морозовой. Они прожили вместе много лет, успели вырастить взрослую дочь Александру, но все же решили развестись.

Несмотря на бракоразводный процесс, супруги смогли сохранить теплые отношения, никаких ссор, скандалов между ними не происходит. Делить имущество при помощи судьи тоже не планируют.

Оказывается, муж и жена уже давно приняли решение прекратить семейную жизнь, но смогли сохранит хорошие отношения.

- «Это рутина, потому что мы развелись примерно восемь лет назад. Это просто технический момент, так что сенсации из этого не получится», — сказал телеведущий Пятому каналу.

Татьяна Морозова вторая супруга Михаила Ширвинтда. От первого брака у него есть сын Александр, который подарил ему двух внучек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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