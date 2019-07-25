Матвиенко с оптимизмом смотрит на развитие отношений России и Украины

СЕГОДНЯ 19:43 2019-07-25T19:43:57+03:00

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко видит основания для оптимизма в развитии отношений России и Украины. В Москве надеются, что новая Верховная Рада в скором времени сформирует программу, которая четко обозначит позицию киевских властей.

"У нас есть основания для определенного оптимизма, но не более того пока, потому что... мы пока не видим программы действий. И ждем, возможно, такую программу с формированием нового кабинета, нового правительства, и формирование какой-то понятной, ограненной политики, которую будет проводить нынешняя власть", - сказала Матвиенко.

Стоит отметить, что эта фраза прозвучала до того, как стало известно о задержании российского нефтяного танкера NEYMA у берегов Украины. Внимание силовиков привлек тот факт, что в ноябре 2018 года это судно участвовало в задержании украинских военных кораблей, а именно - блокировало Керченский пролив.

Сайт kp.ru писал, что танкер обыскали и изъяли все документы. Самих моряков отпустили без предъявления обвинений. Россиянам предстоит добраться до Молдавии и оттуда вылететь в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU