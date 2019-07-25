Матвиенко с оптимизмом смотрит на развитие отношений России и Украины
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко видит основания для оптимизма в развитии отношений России и Украины. В Москве надеются, что новая Верховная Рада в скором времени сформирует программу, которая четко обозначит позицию киевских властей.
"У нас есть основания для определенного оптимизма, но не более того пока, потому что... мы пока не видим программы действий. И ждем, возможно, такую программу с формированием нового кабинета, нового правительства, и формирование какой-то понятной, ограненной политики, которую будет проводить нынешняя власть", - сказала Матвиенко.
Стоит отметить, что эта фраза прозвучала до того, как стало известно о задержании российского нефтяного танкера NEYMA у берегов Украины. Внимание силовиков привлек тот факт, что в ноябре 2018 года это судно участвовало в задержании украинских военных кораблей, а именно - блокировало Керченский пролив.
Сайт kp.ru писал, что танкер обыскали и изъяли все документы. Самих моряков отпустили без предъявления обвинений. Россиянам предстоит добраться до Молдавии и оттуда вылететь в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Задержание российского танкера Нейма (NEYMA) СБУ»