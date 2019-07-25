Глава Минобороны Франции вновь обвинила российский спутник в шпионаже

СЕГОДНЯ 20:00 2019-07-25T20:01:51+03:00

Флоранс Парли утверждает, что "Луч-Олимп" перехватывает сигналы других аппаратов и мешает их работе

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Министр обороны Франции Флоранс Парли считает, что Россия может использовать свой спутник "Луч-Олимп" для шпионажа за аппаратами других стран. Такое заявление прозвучало в четверг. 25 июля, на пресс-конференции.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году глава ведомства уже обвиняла российский спутник в недобросовестных действиях. Так, аппарат якобы слишком близко подлетал к чужим орбитальным объектам, "пытаясь перехватить сигнал", и мешал их работе. "Под удар" попал, в том числе франко-итальянский коммуникационный спутник Athena-Fidus. К слову, Парли тогда назвала "Луч-Олимп" "аппаратом с большими ушами".

"С тех пор он оставил "визитную карточку" на восьми новых спутниках, принадлежащих разным странам. За ними шпионили, они были сожжены или же ослеплены", - цитирует ТАСС главе министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU