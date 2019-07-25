2019-07-25T20:32:47+03:00
Политика

Грузия планирует субсидировать транзитные авиарейсы из России

Власти республики готовы выделить на эти цели около 1,2 миллиона евро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти Грузии готовы выделить около €1,2 млн для субсидирования транзитных авиарейсов из РоссииВласти Грузии готовы выделить около €1,2 млн для субсидирования транзитных авиарейсов из РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Грузия готова выделить около 1,2 миллиона евро в рамках субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми с пересадкой в Ереване. Соответствующее постановление было принято правительством республики.

Согласно опубликованному на сайте кабинета министров документу, в проекте примут участие не менее двух авиакомпаний. Соглашение по каждому направлению будет заключаться максимум на год, а выплата за одного пассажира составит не более 90 евро без учета НДС.

Тем временем, грузинская авиакомпания MyWay Airlines планирует ввести рейс Тбилиси - Минск с последующим вылетом пассажиров в Москву. Об этом сообщил коммерческий директор фирмы-перевозчика Игорь Апциаури.

"Не исключено, что помимо "Белавиа" мы будем вести переговоры и с российскими авиакомпаниями, летающими в Минск", - цитирует его ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено с 8 июля на фоне обострения политической ситуации и русофобских настроений в Тбилиси. Потери наших авиакомпаний от прекращения полетов оцениваются примерно в три миллиарда рублей.

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кресло раздора и антироссийские выступления в Грузии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Палестина прекращает работу над соглашениями с Израилем
МИД РФ призвал КНДР разрешить ситуацию с задержанием российского судна
МИД РФ: российские самолеты не залетали на территорию Южной Кореи
В Ногинске нашли машину мужчины, который убил 25-летнюю девушку на детской площадке
В США возобновят смертные казни на федеральном уровне
В Германии горит военный полигон
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Глава Минобороны Франции вновь обвинила российский спутник в шпионаже
Матвиенко с оптимизмом смотрит на развитие отношений России и Украины
Генпрокуратура России признала "Атлантический совет" нежелательным
Михаил Ширвиндт объяснил причины развода с супругой
Усыновившую 118 детей женщину обвинили в мошенничестве
В Кабуле прогремели три взрыва: погибли десять человек
Гастарбайтер обокрал сына депутата Госдумы на заправке в Москве
ЦБ РФ установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в магазинах в размере 0,4%
Быстрее Аршавина: Житель Челябинска обошел футболиста на полосе препятствий
Борис Джонсон заявил, что Британия недостаточно готова к Brexit без сделки
На автомобиль польского евродепутата напали в Брюсселе
В аэропорту Амстердама отменили более 100 рейсов