Грузия планирует субсидировать транзитные авиарейсы из России

СЕГОДНЯ 20:32 2019-07-25T20:32:47+03:00

Власти Грузии готовы выделить около €1,2 млн для субсидирования транзитных авиарейсов из России Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти республики готовы выделить на эти цели около 1,2 миллиона евро

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Грузия готова выделить около 1,2 миллиона евро в рамках субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми с пересадкой в Ереване. Соответствующее постановление было принято правительством республики.

Согласно опубликованному на сайте кабинета министров документу, в проекте примут участие не менее двух авиакомпаний. Соглашение по каждому направлению будет заключаться максимум на год, а выплата за одного пассажира составит не более 90 евро без учета НДС.

Тем временем, грузинская авиакомпания MyWay Airlines планирует ввести рейс Тбилиси - Минск с последующим вылетом пассажиров в Москву. Об этом сообщил коммерческий директор фирмы-перевозчика Игорь Апциаури.

"Не исключено, что помимо "Белавиа" мы будем вести переговоры и с российскими авиакомпаниями, летающими в Минск", - цитирует его ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено с 8 июля на фоне обострения политической ситуации и русофобских настроений в Тбилиси. Потери наших авиакомпаний от прекращения полетов оцениваются примерно в три миллиарда рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU