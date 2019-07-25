Грузия планирует субсидировать транзитные авиарейсы из России
Грузия готова выделить около 1,2 миллиона евро в рамках субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми с пересадкой в Ереване. Соответствующее постановление было принято правительством республики.
Согласно опубликованному на сайте кабинета министров документу, в проекте примут участие не менее двух авиакомпаний. Соглашение по каждому направлению будет заключаться максимум на год, а выплата за одного пассажира составит не более 90 евро без учета НДС.
Тем временем, грузинская авиакомпания MyWay Airlines планирует ввести рейс Тбилиси - Минск с последующим вылетом пассажиров в Москву. Об этом сообщил коммерческий директор фирмы-перевозчика Игорь Апциаури.
"Не исключено, что помимо "Белавиа" мы будем вести переговоры и с российскими авиакомпаниями, летающими в Минск", - цитирует его ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено с 8 июля на фоне обострения политической ситуации и русофобских настроений в Тбилиси. Потери наших авиакомпаний от прекращения полетов оцениваются примерно в три миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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