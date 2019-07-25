В Германии горит военный полигон

СЕГОДНЯ 20:51 2019-07-25T20:51:20+03:00

Тушение осложняет сильный ветер и остатки боеприпасов на стрельбище

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В Германии загорелся военный полигон близ города Йютербог в Бранденбурге. Пожар возник в лесном массиве и перекинулся на стрельбище.

Установить площадь пожара не получается из-за сильного ветра и остатков боеприпасов на территории военного объекта. Экстренные службы просто не могут подобраться к огню из-за таящейся там опасности, сообщил заместитель мэра города Йоахим Васмансдорф.

Тушение пожара ведется с помощью вертолетов. Локализовать возгорание, согласно данным издания Maerkische Allgemeine, пока не получается.

Сайт kp.ru писал, что во всей Европе установилась аномально жаркая погода. В четверг, 25 июля, в одном из немецких городов была зафиксирована рекордно высокая температура - 40,5 градуса. В среднем же по стране столбики термометров держатся в районе 30-35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU