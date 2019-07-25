Палестина прекращает работу над соглашениями с Израилем
Палестина прекращает работу над всеми ранее заключенными с Израилем соглашениями. Об этом сообщил глава частично признанного государства Махмуд Аббас. Фраза прозвучала в четверг, 25 июля, на состоявшемся в Рамалле экстренном совещании палестинского руководства.
Недовольство властей вызвал недавний снос десяти зданий в районе Сур-Бахер Восточного Иерусалима. Дело в том, что в этих домах жили, преимущественно, граждане Палестины.
"Мы не будем подчиняться диктату и навязыванию свершившихся фактов применения грубой силы, особенно в Восточном Иерусалиме", - сказал президент.
По его словам, Палестина по-прежнему нацелена на достижение прочного мира, но терпеть подобные "оккупационные меры" не намерена.
"Мы хотим увидеть практические шаги и выполнение резолюций Организации Объединенных Наций на местах, хотя бы единожды", - цитирует WAFA Аббаса.
Сайт kp.ru писал, что Израиль и Палестина смогли договориться о прекращении огня в районе сектора Газа всего несколько месяцев назад.
ИСТОЧНИК KP.RU