2019-07-25T22:06:52+03:00
Политика

Палестина прекращает работу над соглашениями с Израилем

Причиной стал снос десятков зданий в Восточном Иерусалиме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Палестины Махмуд АббасПрезидент Палестины Махмуд АббасФото: REUTERS
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Палестина прекращает работу над всеми ранее заключенными с Израилем соглашениями. Об этом сообщил глава частично признанного государства Махмуд Аббас. Фраза прозвучала в четверг, 25 июля, на состоявшемся в Рамалле экстренном совещании палестинского руководства.

Недовольство властей вызвал недавний снос десяти зданий в районе Сур-Бахер Восточного Иерусалима. Дело в том, что в этих домах жили, преимущественно, граждане Палестины.

"Мы не будем подчиняться диктату и навязыванию свершившихся фактов применения грубой силы, особенно в Восточном Иерусалиме", - сказал президент.

По его словам, Палестина по-прежнему нацелена на достижение прочного мира, но терпеть подобные "оккупационные меры" не намерена.

"Мы хотим увидеть практические шаги и выполнение резолюций Организации Объединенных Наций на местах, хотя бы единожды", - цитирует WAFA Аббаса.

Сайт kp.ru писал, что Израиль и Палестина смогли договориться о прекращении огня в районе сектора Газа всего несколько месяцев назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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