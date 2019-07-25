2019-07-26T00:23:30+03:00
Политика

«Оснований для задержания не было»: В СБУ признали, что экипаж российского танкера Neyma ничего не нарушил

Ранее сообщалось, что моряки задержанного на Украине судна возвращаются домой [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Российский танкер NeymaРоссийский танкер NeymaФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что у нее не было никаких оснований задерживать российский танкер Nеyma («Нейма»), якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.

«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было», - говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном на ее официальной странице в Facebook.

В заявлении подчеркивается, что Украина, «как правовое государство», предоставила команде судна «беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям», и что при этом украинские силовики «не нарушали права и свободы российских моряков».

В СБУ добавили, что сам танкер Nеyma признали «вещественным доказательством», корабль останется в украинским порту Измаил.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российские моряки сейчас добираются в Москву через Молдавию.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помпео предложил Турции не вводить в строй купленные у России С-400
По делу о митингах в Тбилиси задержали экс-министра обороны Грузии
В Австрии разыскивают «русского шпиона»
Морских пехотинцев США задержали за торговлю людьми и наркотиками
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в Раменском
Полиция Киева возбудила дело после попытки нападения на Порошенко
Палестина прекращает работу над соглашениями с Израилем
МИД РФ призвал КНДР разрешить ситуацию с задержанием российского судна
МИД РФ: российские самолеты не залетали на территорию Южной Кореи
В Ногинске нашли машину мужчины, который убил 25-летнюю девушку на детской площадке
В США возобновят смертные казни на федеральном уровне
В Германии горит военный полигон
Грузия планирует субсидировать транзитные авиарейсы из России
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Глава Минобороны Франции вновь обвинила российский спутник в шпионаже
Матвиенко с оптимизмом смотрит на развитие отношений России и Украины
Генпрокуратура России признала "Атлантический совет" нежелательным
Михаил Ширвиндт объяснил причины развода с супругой
Усыновившую 118 детей женщину обвинили в мошенничестве
В Кабуле прогремели три взрыва: погибли десять человек
Гастарбайтер обокрал сына депутата Госдумы на заправке в Москве
ЦБ РФ установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в магазинах в размере 0,4%
Быстрее Аршавина: Житель Челябинска обошел футболиста на полосе препятствий
Борис Джонсон заявил, что Британия недостаточно готова к Brexit без сделки
На автомобиль польского евродепутата напали в Брюсселе
В аэропорту Амстердама отменили более 100 рейсов