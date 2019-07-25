«Оснований для задержания не было»: В СБУ признали, что экипаж российского танкера Neyma ничего не нарушил

25 Июль 23:56 2019-07-26T00:23:30+03:00

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Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что у нее не было никаких оснований задерживать российский танкер Nеyma («Нейма»), якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.

«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было», - говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном на ее официальной странице в Facebook.

В заявлении подчеркивается, что Украина, «как правовое государство», предоставила команде судна «беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям», и что при этом украинские силовики «не нарушали права и свободы российских моряков».

В СБУ добавили, что сам танкер Nеyma признали «вещественным доказательством», корабль останется в украинским порту Измаил.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российские моряки сейчас добираются в Москву через Молдавию.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU