«Оснований для задержания не было»: В СБУ признали, что экипаж российского танкера Neyma ничего не нарушил
Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что у нее не было никаких оснований задерживать российский танкер Nеyma («Нейма»), якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.
«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было», - говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном на ее официальной странице в Facebook.
В заявлении подчеркивается, что Украина, «как правовое государство», предоставила команде судна «беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям», и что при этом украинские силовики «не нарушали права и свободы российских моряков».
В СБУ добавили, что сам танкер Nеyma признали «вещественным доказательством», корабль останется в украинским порту Измаил.
Напомним, как писал сайт kp.ru, российские моряки сейчас добираются в Москву через Молдавию.
СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".
ИСТОЧНИК KP.RU
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