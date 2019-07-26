Украинский посол предложил захватить Донбасс по «хорватскому сценарию»

СЕГОДНЯ 05:35 2019-07-26T06:07:54+03:00

Так называемую «антитеррористическую операцию» против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине, власти Незалежной ведут с апреля 2014 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению дипломата, без помощи миротворцев Киеву не обойтись

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Чтобы «освободить» неподконтрольные Киеву регионы в Донбассе, можно использовать «хорватский сценарий», считает посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

Об этом украинский дипломат заявил в интервью на YouTube-канале блогера и политолога Юрия Романенко, пояснив, что такой вариант развития событий предусматривает ввод на территорию Донецкой и Луганской народных республик ввод иностранных военнослужащих, которые помогут украинским силовикам разоружить ополченцев и добиться «вывода незаконных вооруженных формирований».

«Наверное, для Украины более правильный «хорватский сценарий», то есть сценарий привлечения миротворцев», - приводит его слова телеканал RT.

Напомним, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

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ИСТОЧНИК KP.RU