Украинский посол предложил захватить Донбасс по «хорватскому сценарию»
Чтобы «освободить» неподконтрольные Киеву регионы в Донбассе, можно использовать «хорватский сценарий», считает посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.
Об этом украинский дипломат заявил в интервью на YouTube-канале блогера и политолога Юрия Романенко, пояснив, что такой вариант развития событий предусматривает ввод на территорию Донецкой и Луганской народных республик ввод иностранных военнослужащих, которые помогут украинским силовикам разоружить ополченцев и добиться «вывода незаконных вооруженных формирований».
«Наверное, для Украины более правильный «хорватский сценарий», то есть сценарий привлечения миротворцев», - приводит его слова телеканал RT.
Напомним, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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