ЦБ отозвал лицензию у «РАМ банка»
Центробанк 26 июля отозвал лицензию у московского «РАМ Банка». Кредитный портфель РАМ банка отличала низкая диверсифицированность. В частности, речь в основном идет о крупных ссудах, которые выдались небольшому числу компаний, торгующих зерном.
- Банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков, - сообщает Центробанк.
Помимо этого сообщается, что «РАМ Банк» заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов.
Центробанк потребовал, чтобы банк адекватно оценил риски и отразил в отчетности реальное финансовое положение. Эта отчетность подтвердила, что необходимо применять меры по предупреждению несостоятельности. Также ЦБ аннулировал лицензию РАМ банка на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В компанию введена временная администрация. При этом, «РАМ Банк» участник системы страхования вкладов.
ИСТОЧНИК KP.RU