2019-07-26T09:39:24+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ банка»

Кредитная организация скрывала свое реальное финансовое положение
Мария ИГНАТЬЕВА
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ЦБ отозвал лицензию у «РАМ банка»ЦБ отозвал лицензию у «РАМ банка»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Центробанк 26 июля отозвал лицензию у московского «РАМ Банка». Кредитный портфель РАМ банка отличала низкая диверсифицированность. В частности, речь в основном идет о крупных ссудах, которые выдались небольшому числу компаний, торгующих зерном.

- Банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков, - сообщает Центробанк.

Помимо этого сообщается, что «РАМ Банк» заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов.

Центробанк потребовал, чтобы банк адекватно оценил риски и отразил в отчетности реальное финансовое положение. Эта отчетность подтвердила, что необходимо применять меры по предупреждению несостоятельности. Также ЦБ аннулировал лицензию РАМ банка на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В компанию введена временная администрация. При этом, «РАМ Банк» участник системы страхования вкладов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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