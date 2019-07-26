Капитан танкера Nika Spirit, задержанного СБУ, рассказал об обысках на судне
Служба безопасности Украины в четверг, 25 июля задержало российское судно Nika Spirit, который опознали как танкер Nеyma. Власти страны уверены, что он блокировал украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Капитан корабля рассказал об обысках на его судне.
- В 8:00 утра представились военной прокуратурой, свои удостоверения показали, начали проводить съемку, - рассказывает Илья Дробязко, капитан Nika Spirit. - Судно под русским флагом - это территория России. А обыски провели, не согласовав с консулом, документы изъяли некоторые. Для меня это все странно.
Сообщается, что моряки уже прибыли в Краснодарский край.
Напомним, что СБУ опознали танкер по номеру IМО – 8895528. По данным системы EQUASIS, судно – вещественное доказательство, так как было использовано для перекрытия Керченского пролива. Служба безопасности незалежной готовит документы в суд с прошением об его аресте.
Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Москву.У наших моряков забрали паспорта, корабельные документы. После обысков и допросов россиян отпустили, а танкер арестовали.
ИСТОЧНИК KP.RU