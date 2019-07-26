2019-07-26T11:38:41+03:00
Политика

Капитан танкера Nika Spirit, задержанного СБУ, рассказал об обысках на судне

Представители военной прокуратуры изъяли часть документов с танкера [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Капитан танкера Nika Spirit, задержанного СБУ, рассказал об обысках на суднеКапитан танкера Nika Spirit, задержанного СБУ, рассказал об обысках на суднеФото: скрин с видео
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Служба безопасности Украины в четверг, 25 июля задержало российское судно Nika Spirit, который опознали как танкер Nеyma. Власти страны уверены, что он блокировал украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Капитан корабля рассказал об обысках на его судне.

- В 8:00 утра представились военной прокуратурой, свои удостоверения показали, начали проводить съемку, - рассказывает Илья Дробязко, капитан Nika Spirit. - Судно под русским флагом - это территория России. А обыски провели, не согласовав с консулом, документы изъяли некоторые. Для меня это все странно.

Сообщается, что моряки уже прибыли в Краснодарский край.

Напомним, что СБУ опознали танкер по номеру IМО – 8895528. По данным системы EQUASIS, судно – вещественное доказательство, так как было использовано для перекрытия Керченского пролива. Служба безопасности незалежной готовит документы в суд с прошением об его аресте.

Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Москву.У наших моряков забрали паспорта, корабельные документы. После обысков и допросов россиян отпустили, а танкер арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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