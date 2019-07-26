2019-07-26T11:56:11+03:00
Общество

В союзе страховщиков объяснили про новые страховые платежи в квитанциях ЖКХ

Уже с 4 августа появится строка «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций»
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Страховка от катаклизм появится в 10 регионахСтраховка от катаклизм появится в 10 регионахФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

С 4 августа в платежках ЖКХ появится новая строка «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций». Ежегодные платежи составят 300 рублей, они будут разбиты равными долями ежемесячно. Пока это распространится на 10 пилотных регионов, для которых актуальны катаклизмы.

Планируется, что новые платежи будут включены в квитанции в следующих регионах:

Московская область,

Санкт-Петербург,

Ленинградская,

Тверская область,

Свердловская область,

Тюменская область,

Новосибирская область,

Белгородская область,

Омская область,

Пермский край

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс объяснил для чего это нужно.

- Регионы выбраны не просто так. В Москве, конечно, никто не задумывается о подтоплении, но есть субъекты страны, где это происходит довольно часто. В будущем работа по запуску программ охватит всю страну. Многие региональные власти, которые пока не включены в систему, высказывают заинтересованность, - комментирует Юргенс газете «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия и дальше будет поставлять Украине газ
Эксперты назвали самые популярные марки китайских автомобилей
Леопард утащил спящего мужчину из дома и съел его ногу
Эрдоган: санкции США не помешают Анкаре обеспечить безопасность страны
Шимпанзе откусила руку смотрителю на глазах у посетителей зоопарка
В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок
Китайский мальчик нашел 11 яиц динозавров
Члены экипажа российского судна не знали о прошлом танкера, на котором работали
Капитан танкера Nika Spirit, задержанного СБУ, рассказал об обысках на судне
Знаменитый русский ученый сломала ногу в московском метро, упав с лестницы
В США объяснили выступление Трампа на фоне двуглавого орла
В Раменском мужчина выколол своему приятелю ножом глаз из-за мелкой ссоры
Видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в Раменском, опубликовало МВД
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ банка»
Ревнивец, зарезавший молодую мать в Раменском, уже имел судимость за оружие
Теракт в столице Чили: ранены восемь полицейских