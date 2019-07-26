В союзе страховщиков объяснили про новые страховые платежи в квитанциях ЖКХ

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-26T11:56:11+03:00

Уже с 4 августа появится строка «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций»

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С 4 августа в платежках ЖКХ появится новая строка «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций». Ежегодные платежи составят 300 рублей, они будут разбиты равными долями ежемесячно. Пока это распространится на 10 пилотных регионов, для которых актуальны катаклизмы.

Планируется, что новые платежи будут включены в квитанции в следующих регионах:

Московская область,

Санкт-Петербург,

Ленинградская,

Тверская область,

Свердловская область,

Тюменская область,

Новосибирская область,

Белгородская область,

Омская область,

Пермский край

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс объяснил для чего это нужно.

- Регионы выбраны не просто так. В Москве, конечно, никто не задумывается о подтоплении, но есть субъекты страны, где это происходит довольно часто. В будущем работа по запуску программ охватит всю страну. Многие региональные власти, которые пока не включены в систему, высказывают заинтересованность, - комментирует Юргенс газете «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU