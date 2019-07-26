Члены экипажа российского судна не знали о прошлом танкера, на котором работали
На Украине Служба безопасности страны задержала российское судно Nika Spirit. Причиной задержания стало старое название судна, его узнали по бортовому номеру IМО – 8895528. Раньше танкер носил название Nеyma, согласно данным EQUASIS. Это судно, как считает СБУ, принимало участие в перекрытии Керченского пролива, что и послужило причиной задержания. Однако члены экипажи об этом ничего не знали.
- Их интересовало старое название судна. Сейчас судно называется Nika Spirit, а раньше другое название было. Мы об этом не знали, узнали только на территории Украины, они нам сказали, - сообщил старший механик танкера Сергей Карпов. - Судно мы завели в завод, пришвартовали вторым бортом, оно там стоит. На этом наша функция завершена.
На борту в момент задержания находилось десять моряков. Все они уже вернулись в Россию. Сейчас члены экипажа находятся в Краснодарском крае. Билеты на родину им оплатила компания.
Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Москву.У наших моряков забрали паспорта, корабельные документы. После обысков и допросов россиян отпустили, а танкер арестовали.
ИСТОЧНИК KP.RU