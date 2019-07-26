СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-26T12:00:38+03:00

Члены экипажа российского судна не знали о прошлом танкера, на котором работали Фото: скрин с видео

Всего на танкере было 10 человек [видео]

Изменить размер текста: A A

На Украине Служба безопасности страны задержала российское судно Nika Spirit. Причиной задержания стало старое название судна, его узнали по бортовому номеру IМО – 8895528. Раньше танкер носил название Nеyma, согласно данным EQUASIS. Это судно, как считает СБУ, принимало участие в перекрытии Керченского пролива, что и послужило причиной задержания. Однако члены экипажи об этом ничего не знали.

- Их интересовало старое название судна. Сейчас судно называется Nika Spirit, а раньше другое название было. Мы об этом не знали, узнали только на территории Украины, они нам сказали, - сообщил старший механик танкера Сергей Карпов. - Судно мы завели в завод, пришвартовали вторым бортом, оно там стоит. На этом наша функция завершена.

На борту в момент задержания находилось десять моряков. Все они уже вернулись в Россию. Сейчас члены экипажа находятся в Краснодарском крае. Билеты на родину им оплатила компания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722407" frameborder="0"></iframe> Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Москву.У наших моряков забрали паспорта, корабельные документы. После обысков и допросов россиян отпустили, а танкер арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU