2019-07-26T12:25:52+03:00
Наука

Китайский мальчик нашел 11 яиц динозавров

На месте находки уже запланированы полноценные раскопки
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Вид динозавров, отложивших яйца, пока не определенВид динозавров, отложивших яйца, пока не определенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайский мальчик нашел в овраге одиннадцать яиц динозавров. Овраг размыло после наводнения и древние пласты почвы вышли наружу. Предположительный возраст находки более 66 миллионов лет.

Событие произошло вблизи города Хэюань в провинции Гуандун. Сам ребенок обнаружил лишь одно яйцо, которое сперва принял за странный камень. Однако он решил сообщить о находке ученым, которые после небольших раскопок нашли еще десять, сообщает сайт argumenti.ru.

У специалистов пока нет единого мнения по поводу вида динозавров, отложившего эти яйца, это будет определено в ходе полноценного лабораторного исследования. Также было объявлено, что яйца указывают на богатство области ископаемыми и на месте будут проводиться многочисленные большие раскопки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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