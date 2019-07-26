Китайский мальчик нашел 11 яиц динозавров

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-26T12:25:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Китайский мальчик нашел в овраге одиннадцать яиц динозавров. Овраг размыло после наводнения и древние пласты почвы вышли наружу. Предположительный возраст находки более 66 миллионов лет.

Событие произошло вблизи города Хэюань в провинции Гуандун. Сам ребенок обнаружил лишь одно яйцо, которое сперва принял за странный камень. Однако он решил сообщить о находке ученым, которые после небольших раскопок нашли еще десять, сообщает сайт argumenti.ru.

У специалистов пока нет единого мнения по поводу вида динозавров, отложившего эти яйца, это будет определено в ходе полноценного лабораторного исследования. Также было объявлено, что яйца указывают на богатство области ископаемыми и на месте будут проводиться многочисленные большие раскопки.

ИСТОЧНИК KP.RU