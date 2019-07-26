Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-26T15:21:36+03:00

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Власти Польши пригласят Владимира Путина на 75-летнюю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщил пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский в эфире радио.

- Такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками - исторический неоспоримый факт. Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать, - добавил он.

Аушвиц-Биркенау был одним из самых крупных немецких концлагерей. По некоторым данным, там погибло от 1,5 до 2 миллионов человек. Лагерь был полностью освобожден советскими солдатами только 27 января 1945 года.

Тем не менее ранее стало известно о том, что на 80-летие начала Второй Мировой Войны Польша Россию так и не пригласила. Зато на мероприятие приедут представители Германии и США. Такое более, чем странное решение Польши связано с сегодняшней политической ситуацией.

- Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу, - объяснил вице-премьер Польши Яцек Сасин, указывая на ситуацию с Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU