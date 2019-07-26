Маск опубликовал видео «прыжка» прототипа межпланетного корабля Starship
В пятницу, 26 июля, основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship, который, по задумке предпринимателя, в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
На опубликованном в Twitter видео с дрона Starhopper с кислородно-метановым двигателем Raptor аппарат медленно поднимается над Землей и опускается обратно. Длительность полета составила около 20 секунд.
Многоразовый ракетно-космический корабль поднялся приблизительно на высоту 20 м, а затем выполнил посадку вблизи места старта.
Напомним, в феврале этого года SpaceX провела первые огневые испытания двигателя Raptor, предназначенного для Starship. Ранее, Маск представил фотографию ракеты-носителя Big Falcon, которая будет использована для межпланетного полета многоразовой ракетно-космического корабля.
Основатель компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter опубликовал видео "прыжка" прототипа космического корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
ИСТОЧНИК KP.RU