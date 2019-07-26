2019-07-26T14:13:26+03:00
Общество

«Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой?» Теннисистка Светлана Кузнецова - об отказе в визе в США

По мнению спортсменки подозрения американских спецслужб абсолютно безосновательны
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Светлана Кузнецова - великолепная теннисистка, победительница двух турниров Большого шлема в одиночном и парном разрядах, экс-вторая ракетка мира в одиночном разрядеСветлана Кузнецова - великолепная теннисистка, победительница двух турниров Большого шлема в одиночном и парном разрядах, экс-вторая ракетка мира в одиночном разрядеФото: REUTERS
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Светлана Кузнецова рассказала подробности своей визовой проблемы. Ранее именитой теннисистке отказали в разрешении на въезд, несмотря на 16 лет выступлений в США. Она дала комментарий по поводу сложившейся ситуации:

«Никаких подвижек по делу нет. Документы были поданы в феврале, так что уже в мае стало ясно: что-то идёт не так. Консульство продержало паспорт шесть месяцев, потом вернули мне его, сейчас просят привезти обратно. Что из этого выйдет? Пока сложно понять. Но турнир в Вашингтоне теперь точно пройдёт без меня. Теперь жду канадскую визу, но её должны дать в течение пяти дней.»,- рассказала спортсменка.

Проблемы с получением визы были связаны с американской службой безопасности, правда Кузнецова не понимает чем был вызван интерес к ней со стороны спецслужб США, сообщает RT:

«По неофициальной информации, служба безопасности США задержала мой паспорт. Якобы он вызвал у них некие подозрения. Правда, непонятно, какое я могу вызвать подозрение, если на протяжении 16 лет летаю на турниры в США? При этом не отдыхаю там, а пребываю исключительно по работе. Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой? Хочу играть в теннис!»

Организаторы турнира и Американская федерация тенниса также направили запросы в миграционную службу, но получили такой-же ответ, как и Кузнецова, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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