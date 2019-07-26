2019-07-26T14:17:25+03:00
Политика

Украинские военные испугались зеленого свечения со стороны России

Пограничники уверенны, что лучи исходят от кораблей Береговой охраны ФСБ
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украинские военные испугались зеленого свечения со стороны России. Фото: сайт Госпогранслужбы УкраиныУкраинские военные испугались зеленого свечения со стороны России. Фото: сайт Госпогранслужбы Украины
Изменить размер текста:

Украина выразила свою обеспокоенность необычными свечениями в Азовском море, которые исходят со стороны России. По мнению пограничников «зеленые лучи» исходят от кораблей Береговой охраны ФСБ РФ.

- С наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут. Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано, - сообщил на свой странице в Facebook ведомство под названием «Операции объединенных сил в Донбассе».

Причем, как уверяет ведомство, происходило все ориентировочно в одно время, на протяжении двух дней. После 21:00. В посте также сообщается, что так как это происходило на месте линии разграничения на суше, приняты меры по защите жизни и здоровья людей. О необычном свечении сообщили в территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия требует от Украины вернуть задержанный танкер
МИД РФ: Россия будет добиваться возвращения задержанного СБУ танкера
Nord Stream 2 просит суд ЕС отменить дискриминационные меры
«Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой?» Теннисистка Светлана Кузнецова - об отказе в визе в США
Девочка, у которой в Раменском на глазах убили маму, находится в больнице
Рогозин: проливные дожди мешают строительству космодрома Восточный
Эксперт назвал глупой идею США заморозить поставки С-400 в Турции
Маск опубликовал видео «прыжка» прототипа межпланетного корабля Starship
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
Россия и дальше будет поставлять Украине газ
Эксперты назвали самые популярные марки китайских автомобилей
Леопард утащил спящего мужчину из дома и съел его ногу
Эрдоган: санкции США не помешают Анкаре обеспечить безопасность страны
Шимпанзе откусила руку смотрителю на глазах у посетителей зоопарка
В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок
Китайский мальчик нашел 11 яиц динозавров
Члены экипажа российского судна не знали о прошлом танкера, на котором работали
В союзе страховщиков объяснили про новые страховые платежи в квитанциях ЖКХ
Капитан танкера Nika Spirit, задержанного СБУ, рассказал об обысках на судне
Знаменитый русский ученый сломала ногу в московском метро, упав с лестницы
В США объяснили выступление Трампа на фоне двуглавого орла
В Раменском мужчина выколол своему приятелю ножом глаз из-за мелкой ссоры
Видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в Раменском, опубликовало МВД
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ банка»
Ревнивец, зарезавший молодую мать в Раменском, уже имел судимость за оружие
Теракт в столице Чили: ранены восемь полицейских