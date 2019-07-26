Украинские военные испугались зеленого свечения со стороны России

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-26T14:17:25+03:00

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Украина выразила свою обеспокоенность необычными свечениями в Азовском море, которые исходят со стороны России. По мнению пограничников «зеленые лучи» исходят от кораблей Береговой охраны ФСБ РФ.

- С наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут. Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано, - сообщил на свой странице в Facebook ведомство под названием «Операции объединенных сил в Донбассе».

Причем, как уверяет ведомство, происходило все ориентировочно в одно время, на протяжении двух дней. После 21:00. В посте также сообщается, что так как это происходило на месте линии разграничения на суше, приняты меры по защите жизни и здоровья людей. О необычном свечении сообщили в территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.

ИСТОЧНИК KP.RU