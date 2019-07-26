МИД РФ: Россия будет добиваться возвращения задержанного СБУ танкера
Москва будет добиваться возвращения, задержанного Службой безопасности Украины российского танкера. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, где отметили, что на данный момент рано говорить о конкретных механизмах этой работы.
«Конечно, мы будем добиваться возвращения судна всеми правовыми средствами, которые имеются в распоряжении», - передают РИА-Новости слова источника в МИД РФ, который также обратил внимание на то, что это не первый захваченный российский корабль.
«У нас стоит на причале в Херсоне, не может выйти из порта танкер "Механик Погодин", уже почти целый год, поэтому вопрос существует, будем его решать и МИД подключиться к этом», - сказал представитель внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что при таких условиях собственник захваченного судна также должен приложить усилия.
Напомним, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой Украины задержала российский танкер в порту Измаил, где судно находится до сих пор. Члены команды были допрошены, а судно обыскали. 26 июля российские моряки вернулись в Москву. Ранее Служба безопасности Украины признала, что у нее не было оснований задерживать экипаж.
Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Москву.У наших моряков забрали паспорта, корабельные документы. После обысков и допросов россиян отпустили, а танкер арестовали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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