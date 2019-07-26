2019-07-26T15:00:38+03:00
Политика

Россия требует от Украины вернуть задержанный танкер

Возвращением моряков инцидент не исчерпан
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Россия требует от Украины вернуть задержанный танкер Neyma. Москва требует сделать это немедленно и заявляет, что освобождение моряков не исчерпало инцидент.

- Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент, - написал на своей странице в Facebook член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. - Мы требуем незамедлительного возвращения танкера.

Более того, политик считает, что после этого должны последовать официальные извинения со стороны украинских властей. Но даже после этого, как пишет Клинцевич, останется «осадок».

Начальник сектора проблем региональной безопасности Российского института стратегических исследований Игорь Николайчук ранее высказался, что случившееся акт шантажа. А в Госдуме назвали задержание «пиратством».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве пенсионерка пырнула мужа ножом, после чего он её убил
Банк "Русь" уведомил о намерении подать иск о банкротстве "Utair"
Жертвами оползня на юго-западе Китая стали 26 человек
В Голландии придумали, как победить жару: показывают морозные видеоролики
В Германии снова побит температурный рекорд
Выдачу новых автомобильных номеров отложили на год
В образцовый набор для новорожденных включили 28 предметов
«Хороший прецедент»: посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Эрдоган пригрозил США пересмотреть договор о покупке американских Boeing
Лавров встретился с министром иностранных дел ЮАР
Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима
«Сергей и Лиза – главные мои заслуги, а не роли в кино и песни»: Михаил Боярский рассказал об отношениях с дочерью
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию
МИД РФ: Россия будет добиваться возвращения задержанного СБУ танкера
Nord Stream 2 просит суд ЕС отменить дискриминационные меры
Украинские военные испугались зеленого свечения со стороны России
«Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой?» Теннисистка Светлана Кузнецова - об отказе в визе в США
Девочка, у которой в Раменском на глазах убили маму, находится в больнице
Рогозин: проливные дожди мешают строительству космодрома Восточный