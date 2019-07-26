СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-26T15:00:38+03:00

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Россия требует от Украины вернуть задержанный танкер Neyma. Москва требует сделать это немедленно и заявляет, что освобождение моряков не исчерпало инцидент.

- Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент, - написал на своей странице в Facebook член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. - Мы требуем незамедлительного возвращения танкера.

Более того, политик считает, что после этого должны последовать официальные извинения со стороны украинских властей. Но даже после этого, как пишет Клинцевич, останется «осадок».

Начальник сектора проблем региональной безопасности Российского института стратегических исследований Игорь Николайчук ранее высказался, что случившееся акт шантажа. А в Госдуме назвали задержание «пиратством».

ИСТОЧНИК KP.RU