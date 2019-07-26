Счета футболиста Дмитрия Тарасова арестованы по решению суда

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-26T19:00:02+03:00

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Судебные споры между футболистом Дмитрием Тарасовым и его женой Оксаной Тарасовой продолжаются. Спортсмен, игравший за «Локомотив», задолжал своей бывшей семье 1,5 миллиона рублей. Он шесть лет платил матери своей 9-летней дочки 200 тысяч рублей алиментов без индексации. Однако по решению суда сумма долга увеличилась.

- В понедельник Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, к основному долгу и неустойке прибавились 500 тысяч рублей исполнительского сбора, - написал в своем Twitter адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.

Напомним, что ранее Дмитрий Тарасов был женат на Ольге Бузовой. У популярной телеведущей и певицы он отобрал подаренный ей Мерседес и подарил новой жене, которая стала третьей по счету. Год назад у них родилась дочка. Сейчас футболист не занимается профессиональным спортом. «Локомотив» решил не продлевать с ним контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU