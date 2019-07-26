2019-07-26T15:30:56+03:00
В мире

Эрдоган пригрозил США пересмотреть договор о покупке американских Boeing

Турецкий лидер ответил на угрозы Вашингтона ввести санкции против Анкары
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган пригрозил пересмотром договора о покупке американских BoeingЭрдоган пригрозил пересмотром договора о покупке американских BoeingФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анкара может пересмотреть договор на поставку американских самолетов Boeing для авиакомпании Turkish Airlines. Об этом заявил президент Турецкой республики Тайип Эрдоган, указав на ухудшение отношений между США и Турцией.

«Мы хорошие покупатели. Но если так пойдет и дальше, нам придется пересмотреть этот вопрос», - передает заявление Эрдогана агентство Bloomberg.

Турецкая авиакомпания намерена поставить порядка 100 самолетов Boeing на общую сумму 10 миллиардов.

Напомним, ранее госсекретаря США Майкл Помпео, который в очередной раз пригрозил Анкаре санкциями. Он заявил, что Соединенные Штаты предпочли бы, чтобы Турция не вводила в строй приобретенные ею российские зенитно-ракетных системы С-400, подчеркнув, что Вашингтон «ясно дал понять», что развертывание зенитно-ракетной системы «недопустимо». Речь также шла и об исключение Турецкой республики из программы F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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