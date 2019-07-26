«Хороший прецедент»: посольство США на Украине оценило задержание российского танкера

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-26T15:52:56+03:00

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Посольство Соединенных Штатов на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твёрдо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — говорится в заявлении, опубликованном в «Твиттере».

Напомним, накануне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали российское судно Nika Spirit. Там заявили, что якобы ранее оно носило название Nеyma и принимало участие в перекрытии Керченского пролива в ноябре 2018 года. Российские моряки были допрошены, у них были изъяты документы «необходимые для установления истины в производстве».

Позже стало известно, что все россияне отпущены, но судно останется в порту Измаила. СБУ готовит документы в суд с прошением об его аресте.

СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU