В образцовый набор для новорожденных включили 28 предметов

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-26T15:54:12+03:00

Набор для новорожденного будет включать в себя 28 предметов

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Минпромторг подготовил рекомендации по формированию подарочных боксов для новорожденных. В комплект войдут 28 предметов: два вида боди (два с коротким и два с длинным рукавом), шапочка, чепчик, штанишки, носки, варежки-царапки, утепленный комплект, комбинезон-трансформер, байковое одеяло, купальное полотенце, два вида пеленок и клеенка, шампунь, крем от опрелостей, влажные салфетки, ватные диски и палочки, маникюрные ножницы, термометр для воды, погремушку, бутылочку для кормления, комплект газоотводных трубочек, аспиратор и даже подогреватель для замороженного грудного молока.

Одежда и пеленки должны быть белого, либо пастельных тонов, чтобы исключить неразберих и недоразумений.

Окончательный перечень регионы могут корректировать, исходя из существующих условий. Оплачивать наборы тоже будут из региональной казны, обойдется подарок новорожденному примерно в 10 тысяч рублей.

Наборы могут быть двух видов: базовый и расширенный. В последний дополнительно могут включать сертификаты и скидочные купоны на товары местных производителей.

Если сумма не снизится, то на бюджеты ляжет дополнительная нагрузка, от 5,2 млн до 1,3 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в роддомах Московской области мамочкам будут выдавать наборы «Я родился в Подмосковье». Нововведение стартует с 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU