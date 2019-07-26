2019-07-26T16:23:16+03:00
Происшествия

Жертвами оползня на юго-западе Китая стали 26 человек

Еще 25 жителей провинции Гуйчжоу числятся пропавшими без вести
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Поисково-спасательные работы на месте схода оползня продолжаютсяПоисково-спасательные работы на месте схода оползня продолжаютсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число погибших в результате оползней в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу возросло до 26 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, во вторник, 23 июля, в провинции Китая два оползня накрыли жилые дома. Первый оползень сошел в 16:00 по местному времени (11:00 мск) в уезде Хэчжан, второй - в 21:20 по местному времени (16:20 мск) в уезде Шуйчэн, городского округа Люпаньшуй, под ним оказались 23 двора вместе с жилыми домами и постройками.

В результате инцидента 21 дом был разрушен, 77 человек оказались в зоне бедствия. Изначально речь шла о 15 жертвах и 30 пропавших без вести.

На данный момент ведется разбор завалов, и спасатели продолжают поисковые работы. На ликвидацию стихийного бедствия китайское правительство выделило 30 миллионов юаней (более 4,3 миллиона долларов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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