Банк "Русь" уведомил о намерении подать иск о банкротстве "Utair"

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-26T16:25:34+03:00

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Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» намерен подать иск в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа о банкротстве российской авиакомпании Utair.

Банк полагает, что авиакомпания обладает признаками банкротства. Это, как считают в финучреждении, является основанием для введения в отношении нее процедуры наблюдения, утверждения временного управляющего и удовлетворения требований кредиторов.

Ранее сайт kp.ru писал, что российская авиакомпания UTair накопила большие долги и рискует приостановить или прекратить работу. В 2018 году компания и ее дочерние компании понесли убыток в размере почти 22 миллиарда рублей. На сайте компании отмечается, что на 31 декабря прошлого года краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 миллиардов рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человеки.

ИСТОЧНИК KP.RU