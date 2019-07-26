2019-07-26T16:34:48+03:00
Происшествия

В Москве пенсионерка пырнула мужа ножом, после чего он её убил

Инцидент произошел на юго-востоке столицы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Женщина напала на своего мужа с ножомЖенщина напала на своего мужа с ножомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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25 июля на юго-востоке столицы произошло жуткое убийство. В порыве гнева 78-летняя Надежда Нестеровна напала с ножом на своего мужа Сергея Ивановича. Супруг вырвал у неё нож и отмахнулся, попав лезвием по шее. Женщина скончалась на месте. Мужчине удалось выжить, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

МК удалось выяснить подробности происшествия. Известно, что супруги прожили вместе всю жизнь. Надежда Нестеровна работала продавцом, Сергей Иванович – строителем. В молодости женщина имела некоторые проблемы с психологическим здоровьем и даже лежала в психоневрологическом диспансере. Эти проблемы возобновились после того, как она ушла на пенсию. Практически все время супруги проводили на даче в Тверской области, где около месяца назад у Надежды Нестеровны случился приступ.

После этого она решила самостоятельно перебраться в Москву, где её психологическое состояние только ухудшалось. В минувшие выходные она сама позвонила мужу, пожаловалась на плохое самочувствие, сказала, что слышит непонятные голоса и попросила супруга приехать к ней. Сергей Иванович приехал в Москву в понедельник, 22 июля, а в четверг у Надежды Нестеровны случился очередной приступ агрессии, и она напала на супруга с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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