2019-07-26T17:17:22+03:00
Спорт

Посольство США в России сообщило, что виза для теннисистки Кузнецовой готова

Ранее теннисистка написала в своем Instagram, что не выступит на турнире City Open в Вашингтоне из-за проблем с получением визы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Светлана КузнецоваСветлана КузнецоваФото: REUTERS
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Посольство Соединённых Штатов в России призвало сообщило, что американская виза для экс-второй ракетки мира Светлана Кузнецова готова. Спортсменку попросили связаться с дипмиссией. Об этом сообщила официальный представитель посольства США в Москве Андреа Калан.

«Мы видели сообщения в прессе по поводу теннисистки Светланы Кузнецовой и ее проблем с визой. Мы связались с ней напрямую, чтобы удостовериться, что она может путешествовать и участвовать в соревнованиях, но не получили ответа. Светлана, если вы читаете это, позвоните нам - ваша виза ждет вас», - написала Калан в своем Twitter.

Ранее спортсменка написала в своем Instagram, что не выступит на турнире City Open в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Теннисистка сообщила, что документы были поданы в феврале, так что уже в мае стало ясно: что-то идёт не так. Консульство продержало паспорт шесть месяцев.

Организаторы турнира и Американская федерация тенниса также направили запросы в миграционную службу, но получили такой-же ответ, как и теннисистка.

Кузнецова - чемпионка US Open образца 2004 года. В прошлом году Светлана выиграла небольшой турнир в Вашингтоне, ставший для неё восемнадцатым в карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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