2019-07-26T17:19:57+03:00
Общество

МИД РФ предупредил россиян об опасности аномальной жары в Европе

Накануне температурные рекорда были зафиксированы во Франции, Британии, Нидерландах, Германии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ предупредил россиян об опасности аномальной жары в ЕвропеМИД РФ предупредил россиян об опасности аномальной жары в ЕвропеФото: Сергей ЕФИМОВ
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Министерство иностранных дел России обратило внимание российских туристов на аномальную жару в Германии, Дании, Нидерландах, Франции и рекомендовало им меньше находиться на солнце.

«Германия, Дания, Нидерланды, Франция – сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха 38-40 градусов; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице», - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД в Twitter.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в июле по всей Европе наблюдается аномальная жара. 25 и 26 июля исторического максимума столбики термометров достигли во Франции, Британии, Нидерландах, Германии. Так недалеко от немецкого города Линген в федеральной земле Нижняя Саксония температура воздуха поднялась до 42,6 °C, Самую высокую температуру отметили во французской коммуне Сен-Мор. Воздух прогрелся до 43,6 °C. Это была самая высокая температура в стране за 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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