В Бразилии неизвестные в полицейской форме украли 750 килограмм золота

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-26T17:24:47+03:00

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В бразильском городе Сан-Паулу неизвестные, переодевшись в полицейскую форму, похитили 750 килограммов золота.

Инцидент произошёл в здании местного аэропорта. Вооруженные мужчины на двух автомобилях сумели попасть в грузовой терминал, напали там на инкассаторскую машину, похитили драгоценный металл и скрылись в неизвестном направлении с двумя заложниками. По информации правоохранительных органов золото должны были отправить в Цюрих и Нью-Йорк, сообщает сайт Свободная пресса.

Накануне ограбления злоумышленники захватили в заложники семью одного из сотрудников аэропорта, чтобы получить от него нужную им информацию. После кражи всех их освободили.

Машины обнаружили брошенными в 12 километрах от места преступления. Очевидцы рассказали, что преступники перегрузили добычу в белые автомобили и уехали. Их также нашли, однако где именно — не сообщается.

По предварительным оценкам, добыча преступников составила около 30 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU