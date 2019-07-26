2019-07-26T17:21:19+03:00
Политика

Политолог объяснил почему Путина хотят пригласить на 75-летие освобождения Освенцима

Это попытка Польши реабилитироваться
Елена АКИМОВА
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Польша планирует пригласить Владимира Путина на 75-летие освобождения лагеря в ОсвенцимеПольша планирует пригласить Владимира Путина на 75-летие освобождения лагеря в ОсвенцимеФото: REUTERS
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Польские власти планируют пригласить Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Получив такое приглашение в России должны несколько раз подумать, прежде чем принять его, уверен директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Все происходящее – попытка реабилитироваться за то, что Владимира Путина не пригласили в Польшу на 80-летие начала войны. Если бы была проигнорирована и вторая дата, то это «абсолютное пробивание дна».

- С одной стороны принять приглашение, значит согласиться, что мы освободили Освенцим и мы развязали войну. Присутствовать надо или везде, или нигде. С другой стороны — и отказ тоже может быть воспринят как признание ответственности. Выбор действительно непростой. Тем более, что это только начало масштабной кампании по переписыванию истории, в которой участвует не только Польша, и цель которой — полностью нивелировать роль нашей страны в победе в той войне. Подобный выбор будут ставить перед Россией и дальше, - комментирует ФАН Родионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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