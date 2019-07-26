2019-07-26T17:42:27+03:00
Политика

Лавров предупредил об опасности вывода в космос американских ПРО

Глава МИД РФ сообщил, что планы Вашингтона могут привести к глобальной гонке вооружений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров предупредил об опасности вывода в космос американских ПРОЛавров предупредил об опасности вывода в космос американских ПРОФото: REUTERS
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Планы Соединённых Штатов в ближайшей перспективе разместить в космосе ударные средства Противоракетной обороны приведут к глобальной гонке вооружений. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя намерение США создать в космосе пояс сенсоров так называемого раннего обнаружения ракет.

«Мы обеспокоены планами США, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведет к новому витку уже глобальной гонки вооружений», - сказал глава МИД.

Лавров обратил и на неопределенность вокруг судьбы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который Москва предложила продлить, «но ответа из Вашингтона пока не слышала».

Ранее министр сообщал, что США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями и следующим шагом Вашингтона будет отказ от ДСНВ - последнего оставшегося договора из этой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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