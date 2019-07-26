2019-07-26T18:25:18+03:00
Общество

Водителей, не пропустивших скорую, теперь будут штрафовать на пять тысяч

Соответствующий закон закон подписал Владимир Путин
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Путин подписал закон о наказании граждан, препятствующих работе врачейПутин подписал закон о наказании граждан, препятствующих работе врачейФото: REUTERS
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26 июля Президент подписал закон о наказании для граждан, которые намеренно препятствуют работе врачей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому постановлению, наказание для человека, который намеренно мешает медикам спасать пациента, составит от двух до четырех лет лишения свободы. Если действия этого человека привели к ухудшению здоровья пациента, то он получит штраф в 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если же его деяние повлекло за собой летальный исход больного, то виновный может получить четыре года лишения свободы.

Кроме того, закон предусматривает наказание для водителей, которые не пропустили скорую помощь. Если раньше штраф за это составлял всего 500 рублей, то сейчас он увеличится до пяти тысяч. При этом, водитель будет лишен прав на срок от трех месяцев до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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