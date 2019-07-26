2019-07-26T18:24:27+03:00
Экономика

В Карелии реконструируют целлюлозно-бумажный комбинат «Segezha Запад»

26 июля в Сегеже стартовала реконструкция республиканского флагмана целлюлозно-бумажной промышленности – Сегежского ЦБК – «Segezha Запад»
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.
Изменить размер текста:

Объем инвестиций лесопромышленной группы Segezha Group (входит в АФК «Система») в проект эксперты оценивают в 55 миллиардов рублей.

Это значит, что мощности предприятия увеличатся до 850 тысяч тонн продукции в год, также расширится продуктовый портфель. Сейчас здесь выпускают коричневый крафт, а планируют - белую бумагу, беленую лиственную и хвойную целлюлозу.

В торжественной церемонии запуска проекта участвовали: заместитель Секретаря Совета безопасности РФ, заместитель руководителя Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Рашид Нургалиев, глава Карелии Артур Парфенчиков, президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин, министр экономического развития и промышленности региона Павел Буренков, директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Евгений Рыжов, высшие руководители корпорации АФК «Система», республиканского Правительства и депутатского корпуса, вице-президенты «Segezha Group».

Гости прибыли на береговую линию комбината, где состоялся символический старт реконструкции «Segezha Запад» - установили памятную плиту с оттиском печати на площадке для строительства нового древесно-подготовительного цеха.

Президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин пообещал, что компания создает в Карелии высокотехнологичный лесопромышленный комплекс нового поколения, себестоимость готовой продукции которого будет значительно ниже, чем у зарубежных лидеров отрасли.

Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

Также было подписано инвестиционное соглашение между Министерством экономического развития и промышленности Карелии и Segezha Group: документ подписали министр Павел Буренков и вице-президент, руководитель дивизиона «Бумага и упаковка» Segezha Group Максим Писарев. В нем оговорена поддержка инвестиционного проекта и параметры его реализации.

− Это открытие новой страницы в истории Сегежского комбината, связанной с созданием суперсовременного экологичного предприятия. Завод из потребителя энергии станет ее производителем. У нас появляются новые свободные электрические мощности, благодаря этому смогут развиваться сопутствующие энергоемкие производства в зоне действия завода и самого города Сегежи, − заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Проект «Segezha Запад» даст дополнительные стимулы для развития бизнеса в регионе, в том числе в отдельных отраслях: строительство, транспорт, логистика, лесозаготовка, сервис и техническое обслуживание. В бюджеты разных уровней увеличатся налоговые отчисления на прибыль и имущество, появятся новые рабочие места. К строительству объектов и реконструкции СЦБК в течении нескольких лет будет привлечено более 3000 строителей и монтажников, в развитии лесозаготовки и лесохозяйственных работ примут участие около 1200 специалистов.

Также будет благоустроена и переформатирована промышленная площадка – «Уютный комбинат»: неиспользуемых строения демонтируют, а на их месте появятся новые цеха и объекты.

Церемонию старта закрыл праздничный вечер в честь 80-летнего юбилея комбината, на котором наградили передовиков производства.

Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями
Счета футболиста Дмитрия Тарасова арестованы по решению суда
Борис Джонсон хочет завести собаку на Даунинг-стрит
Китайские журналисты рассказали, как российские ТУ-160 напугали НАТО
Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора «Северного потока – 2»
Водителей, не пропустивших скорую, теперь будут штрафовать на пять тысяч
Пятница стала самым жарким днем с начала месяца в Москве
Старейшая в мире горилла Труди умерла в американском зоопарке
Пушков: Эрдоган правильно ответил на угрозу санкций США
«Нафтогаз" Украины отреагировал на новости о краткосрочном соглашении на транзит газа
Лавров предупредил об опасности вывода в космос американских средств ПРО
Румыния заблокировала доставку российских вооружений в Сербию
Совфед одобрил закон о пособиях на детей до трех лет
В Бразилии неизвестные в полицейской форме украли 750 килограмм золота
Политолог объяснил почему Путина хотят пригласить на 75-летие освобождения Освенцима
МИД РФ предупредил россиян об опасности аномальной жары в Европе
Посольство США в России сообщило, что виза для теннисистки Кузнецовой готова
Зеленский и Волкер в ходе встречи выразили надежду на постоянное перемирие в Донбассе
В Подмосковье арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке
Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ
В Индонезии засняли извержение вулкана у города Бандунг