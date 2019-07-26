В Карелии реконструируют целлюлозно-бумажный комбинат «Segezha Запад»

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-26T18:24:27+03:00

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Объем инвестиций лесопромышленной группы Segezha Group (входит в АФК «Система») в проект эксперты оценивают в 55 миллиардов рублей.

Это значит, что мощности предприятия увеличатся до 850 тысяч тонн продукции в год, также расширится продуктовый портфель. Сейчас здесь выпускают коричневый крафт, а планируют - белую бумагу, беленую лиственную и хвойную целлюлозу.

В торжественной церемонии запуска проекта участвовали: заместитель Секретаря Совета безопасности РФ, заместитель руководителя Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Рашид Нургалиев, глава Карелии Артур Парфенчиков, президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин, министр экономического развития и промышленности региона Павел Буренков, директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Евгений Рыжов, высшие руководители корпорации АФК «Система», республиканского Правительства и депутатского корпуса, вице-президенты «Segezha Group».

Гости прибыли на береговую линию комбината, где состоялся символический старт реконструкции «Segezha Запад» - установили памятную плиту с оттиском печати на площадке для строительства нового древесно-подготовительного цеха.

Президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин пообещал, что компания создает в Карелии высокотехнологичный лесопромышленный комплекс нового поколения, себестоимость готовой продукции которого будет значительно ниже, чем у зарубежных лидеров отрасли.

Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

Также было подписано инвестиционное соглашение между Министерством экономического развития и промышленности Карелии и Segezha Group: документ подписали министр Павел Буренков и вице-президент, руководитель дивизиона «Бумага и упаковка» Segezha Group Максим Писарев. В нем оговорена поддержка инвестиционного проекта и параметры его реализации.

− Это открытие новой страницы в истории Сегежского комбината, связанной с созданием суперсовременного экологичного предприятия. Завод из потребителя энергии станет ее производителем. У нас появляются новые свободные электрические мощности, благодаря этому смогут развиваться сопутствующие энергоемкие производства в зоне действия завода и самого города Сегежи, − заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Проект «Segezha Запад» даст дополнительные стимулы для развития бизнеса в регионе, в том числе в отдельных отраслях: строительство, транспорт, логистика, лесозаготовка, сервис и техническое обслуживание. В бюджеты разных уровней увеличатся налоговые отчисления на прибыль и имущество, появятся новые рабочие места. К строительству объектов и реконструкции СЦБК в течении нескольких лет будет привлечено более 3000 строителей и монтажников, в развитии лесозаготовки и лесохозяйственных работ примут участие около 1200 специалистов.

Также будет благоустроена и переформатирована промышленная площадка – «Уютный комбинат»: неиспользуемых строения демонтируют, а на их месте появятся новые цеха и объекты.

Церемонию старта закрыл праздничный вечер в честь 80-летнего юбилея комбината, на котором наградили передовиков производства.

Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

ИСТОЧНИК KP.RU