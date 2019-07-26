Китайские журналисты рассказали, как российские ТУ-160 напугали НАТО

СЕГОДНЯ 18:52 2019-07-26T18:52:19+03:00

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Россия не на шутку напугала НАТО во время учений Baltops-2019. Об этом рассказали китайские журналисты.

Ранее сайт kp.ru писал, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем. Продолжительность полета составила более семи часов. Чтобы перехватить Ту-160 и сделать им предупреждение, Дания подняла в воздух F-16, Финляндия — F-18, а Швеция — JAS-39. Но российские самолеты как будто не обратили внимание. После выполнения задания самолеты Воздушно-космических сил России вернулись на аэродромы базирования.

"Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО", - считают авторы статьи китайского портала Sohu.

Как отметили журналисты, Москва такими действиями решила показать странам военного блока, что им не сойдут с рук провокации у российских границ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720349" frameborder="0"></iframe> Ту-160 провели полет над Балтийским морем.

ИСТОЧНИК KP.RU