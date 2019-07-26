Китайские журналисты рассказали, как российские ТУ-160 напугали НАТО
Россия не на шутку напугала НАТО во время учений Baltops-2019. Об этом рассказали китайские журналисты.
Ранее сайт kp.ru писал, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем. Продолжительность полета составила более семи часов. Чтобы перехватить Ту-160 и сделать им предупреждение, Дания подняла в воздух F-16, Финляндия — F-18, а Швеция — JAS-39. Но российские самолеты как будто не обратили внимание. После выполнения задания самолеты Воздушно-космических сил России вернулись на аэродромы базирования.
"Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО", - считают авторы статьи китайского портала Sohu.
Как отметили журналисты, Москва такими действиями решила показать странам военного блока, что им не сойдут с рук провокации у российских границ.
Ту-160 провели полет над Балтийским морем.
ИСТОЧНИК KP.RU