Борис Джонсон хочет завести собаку на Даунинг-стрит
Новоизбранный глава Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет завести собаку в официальной резиденции британского парламента на Даунинг-стрит, где уже живет кот Ларри.
Как сообщает Reuters, сразу после переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит Джонсон спросил у сотрудников, хотят ли они завести собаку и получил положительный ответ.
Однако, офис британского премьер-министра является домом для кота Ларри, который носит официальный титул «главного мышелова в Кабинете Министров». С 2011 года Ларри делил офис вместе с двумя бывшими премьер-министрами Великобритании: Дэвидом Кэмероном и Терезой Мэй.
Напомним, 24 мая Ларри занял порог официальной резиденции, отложив на несколько минут официально заявление Терезы Мэй о своей отставки. Позже мышелов спрятался под лимузином «Зверь» президента Соединённых Штатов Донольда Трампа, чтобы укрыться от дождя и отказался выходить оттуда.
ИСТОЧНИК KP.RU