2019-07-26T18:59:02+03:00
В мире

Борис Джонсон хочет завести собаку на Даунинг-стрит

Сейчас возник вопрос: что будет с Ларри - «главным мышеловом в Кабинете Министров»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кот Ларри - «главный мышелов в Кабинете Министров».Кот Ларри - «главный мышелов в Кабинете Министров».Фото: REUTERS
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Новоизбранный глава Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет завести собаку в официальной резиденции британского парламента на Даунинг-стрит, где уже живет кот Ларри.

Как сообщает Reuters, сразу после переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит Джонсон спросил у сотрудников, хотят ли они завести собаку и получил положительный ответ.

Однако, офис британского премьер-министра является домом для кота Ларри, который носит официальный титул «главного мышелова в Кабинете Министров». С 2011 года Ларри делил офис вместе с двумя бывшими премьер-министрами Великобритании: Дэвидом Кэмероном и Терезой Мэй.

Напомним, 24 мая Ларри занял порог официальной резиденции, отложив на несколько минут официально заявление Терезы Мэй о своей отставки. Позже мышелов спрятался под лимузином «Зверь» президента Соединённых Штатов Донольда Трампа, чтобы укрыться от дождя и отказался выходить оттуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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