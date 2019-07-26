В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями

СЕГОДНЯ 19:09 2019-07-26T19:09:39+03:00

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Проект закона, которым предлагается ограничить 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры России, внесен на рассмотрение Государственной Думы. Инициатором данного законопроекта выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, - цитирует ТАСС текст пояснительной записки. - При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций".

Значимыми для инфраструктуры России предложено признать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ». Решение о включении в такой список будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Со своей стороны, в пресс-службе Mail.ru Group заявили, что данный проект закона не затронет компанию. "Мы считаем, что данный законопроект не может быть принят Госдумой в текущей редакции, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службе. - Mail.ru Group планирует принять участие в обсуждении и уверена, что государство в дискуссии с рынком найдет приемлемый для всех сторон сценарий».

ИСТОЧНИК KP.RU